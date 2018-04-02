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Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

Культура
2 апреля, 4:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ему было 62 года

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Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на странице театра в Facebook.

"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров", - говорится в сообщении.

Помимо Театра.doc Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне - "Новая пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", сообщается на сайте Театра.doc.

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