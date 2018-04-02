Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на странице театра в Facebook.

"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров", - говорится в сообщении.

Помимо Театра.doc Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне - "Новая пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", сообщается на сайте Театра.doc.