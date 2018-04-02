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Гребенщиков не станет судиться из-за своего образа в фильме Серебренникова о Цое

Культура
2 апреля, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Лидер группы "Аквариум" пояснил, что Кирилл Серебренников присылал ему сценарий фильма еще до начала съемок

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков не станет подавать в суд на режиссера Кирилла Серебренникова, если тот все же использовал образ музыканта без его согласия в своей картине "Лето". Об этом Гребенщиков сообщил в интервью ТАСС.

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"Ну, не буду же я подавать иск на Кирилла, правда?" - прокомментировал Гребенщиков информацию о том, что герой с его именем все же появится на экране, подчеркнув, что все же "надо дождаться фильма, убедиться во всем".

Музыкант пояснил, что Серебренников присылал ему сценарий фильма еще до начала съемок. Создатели ленты хотели, чтобы в "Лете" появился персонаж Гребенщиков, а также звучали песни группы "Аквариум". Однако Гребенщиков ответил отказом. "Сценарий оказался лжив от начала до конца, это абсолютная подмена людей, которых я хорошо знал, дешевыми московскими хипстерами, ориентированными только на секс и бабки", - заявил он.

"Продюсер [картины] Илья Стюарт заверил, что мое мнение учтут и необходимые поправки сделают. Потом я узнал, что персонаж по имени Гребенщиков в картине остался", - сказал лидер "Аквариума".

Действия фильма "Лето" Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом, происходят в 1981 году в Ленинграде. Сюжет картины основан на малоизвестных фактах из биографии Виктора Цоя, также уделено внимание становлению ленинградского рок-клуба. При этом создатели ленты подчеркивают, что это не байопик. На главные роли приглашены корейский актер Тео Ю (Цой), лидер группы "Звери" Рома Зверь (Майк Науменко) и Ирина Старшенбаум (жена Науменко Наталья).

Создатели фильма планируют завершить работу над картиной весной 2018 года.

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Серебренников, Кирилл Семенович
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