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Фильм Хабенского "Собибор" выйдет в прокат 3 мая

Культура
2 апреля, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Роль советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Константин Хабенский, также в фильме заняты Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова и Фелисе Янкелль

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Режиссерский дебют актера Константина Хабенского - исторический фильм "Собибор" - выйдет в российский прокат 3 мая. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании, занимающейся прокатом картины.

"Фильм "Собибор" выйдет в российский прокат 3 мая, - отметили в пресс-службе. - Режиссерскую работу Константина Хабенского, снятую при поддержке Фонда Александра Печерского, выпустит накануне Дня Победы компания "Каропрокат" почти в 2 тыс. кинотеатрах".

Роль советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Хабенский. Также в фильме заняты Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Дайниус Казлаускас, Вольфганг Черни и другие.

Зарубежный прокат

"В этом году исполняется 75 лет со дня восстания в Собиборе, - привели в пресс-службе слова продюсера картины Эльмиры Айнуловой. - Это уникальная и чрезвычайно сильная история о том, как люди из разных стран объединяются в борьбе со злом и побеждают его, хотя часть из них погибает в этом сражении. Она абсолютно интернациональна".

Продюсер добавила, что права на фильм уже купили многие европейские страны.

Помимо Европы, "Собибор" выйдет в США. Мировая премьера картины состоится в Варшаве 23 апреля.

Первый российский показ запланирован в родном городе Александра Печерского - Ростове-на-Дону.

Реальные события

Фильм "Собибор" посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года.

За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Майский прокат

Ранее сообщалось, что американский фильм "Мстители: война бесконечности" может выйти в прокат 11 мая 2018 года, поскольку в майские праздники на экранах появятся две отечественные картины, посвященные Великой Отечественной войне - "Танки" (в итоге выходят 26 апреля) и "Собибор". Однако в итоге "Собибор" и "Мстители" выходят в один день, американская лента также появится на экранах 3 мая.

Кроме того, на эту дату пока назначены релизы мультфильма "Остров собак" Уэса Андерсона, открывавший Берлинский кинофестиваль, фильмов "Гупешка" Влада Фурмана по пьесе Василия Сигарева и других кинокартин.

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Хабенский, Константин Юрьевич
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