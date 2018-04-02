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Эксперты: Пушкин, Маршак, Чуковский, Носов - самые раскупаемые детские авторы в России

Культура
2 апреля, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Руководитель сети "Московский дом книги" также сообщила, что в первом квартале 2018 года 68% от общего оборота продаж детских книг приходится именно на произведения российских авторов

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Современные российские дети растут на книгах Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Николая Носова и Эдуарда Успенского, а также на произведениях молодых авторов, которые рассказали о востребованности своих произведений корреспонденту ТАСС в преддверии Международного дня детской книги, отмечаемого 2 апреля.

Международный день детской книги отмечается в день рождения датского писателя Ганса Христиана Андерсена (1805-1874) с 1967 года по инициативе Международного совета по детской книге.

"Детские книги Самуила Маршака, Николая Носова, Александра Волкова, Корнея Чуковского, Андрея Усачева и Эдуарда Успенского - всегда востребованы нашими читателями, - рассказала ТАСС руководитель сети "Московский дом книги" Надежда Михайлова. - Конечно же нельзя не упомянуть литературные сказки Александра Пушкина. На этих произведениях по-прежнему растут и воспитываются современные дети".

По словам Михайловой, в первом квартале 2018 года 68% от общего оборота продаж детских книг приходится именно на произведения российских авторов.

Электронные детские книги также вызывают интерес. В январе - марте 7% пользователей сервиса "ЛитРес" составили читатели детской литературы. По словам директора сервиса Сергея Анурьева, еще два года назад эта цифра не превышала 3%.

Генеральный директор премии "Большая книга" Георгий Урушадзе в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что сейчас в современной русской детской литературе есть все - от "музыкальных" рассказов Нины Дашевской до триллеров Шамиля Идиатуллина, от волшебных миров Аи Эн до детского детектива Станислава Востокова, а еще Николай Назаркин, Анастасия Строкина, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Антонина Малышева, Лилия Волкова, Татьяна Рик, Лариса Романовская и многие другие. "Их великолепные произведения интересны как взрослым, так и школьникам", - сказал он.

Рецепт хорошей книги

Писатель Станислав Востоков считает, что сюжеты лучших книг вырастают из обычной жизни, поэтому читатели им верят. Именно в соблюдении правильной пропорции обычного и необычного кроется, к примеру, секрет очарования "Винни-Пуха" Алана Милна или, к примеру, "Недопеска" Юрия Коваля. При этом, поиск оригинального сюжета - самая трудная задача.

"Вот почему я прыгал до потолка, когда придумал историю с украденным домом для повести "Фрося Коровина", - поделился Востоков. - Раньше-то в детских книгах дома не крали!".

Востоков отмечает, что очень важен в книгах и язык, на котором автор говорит с читателями. "Если его язык коряв или состоит из штампов, то читатель быстро заскучает и отложит книгу, не оценив изящества авторской задумки", - сказал он.

Писательница Лилия Волкова, победитель Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру", рассказала ТАСС, что в книгах не должно быть назидательности, а также автор должен быть честным: дети чувствуют ложь и не прощают писателю попыток их обмануть.

"Мне кажется, самая лучшая детская книга - та, которую хочется каждый год перечитывать в первый день летних каникул, или хотя бы зимних", - считает автор Антонина Малышева.

Писательница Ая Эн заметила, что детского писателя вдохновляет абсолютно все - "каждая мелочь, каждая случайность и каждая нелепость", а хорошие сюжеты рождаются даже в обычных очередях.

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Персоны
Маршак, Самуил Яковлевич Усачев, Андрей Алексеевич Успенский, Эдуард Николаевич
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