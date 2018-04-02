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Голосом кота Матроскина в новом "Простоквашино" станет Антон Табаков

Культура
2 апреля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В киностудии "Союзмультфильм" также отметили, что за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий мультфильма

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Антон Табаков

Антон Табаков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сын Олега Табакова согласился подарить свой голос главному герою "Простоквашино" - голосом Матроскина в любимом мультфильме станет Антон Табаков. Актер и бизнесмен принял предложение киностудии "Союзмультфильм" и уже записался для новых серий, сообщили в понедельник в пресс-службе киностудии.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Ранее он озвучивал кота Матроскина.

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"Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в своё время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение. Киностудия "Союзмультфильм" бережно хранит своё прошлое: наследие, традиции, обычаи, образы героев. Надеемся, благодаря этому они будут жить новой жизнью и всегда радовать своих поклонников", - рассказали в пресс-службе.

"Меня пригласили на пробы в "Союзмультфильм", я сразу согласился. Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня-не просто персонаж "Простоквашино". Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь "допрыгнуть" до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю", - приводит пресс-служба слова Антона Табакова.

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма, добавили в киностудии.

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