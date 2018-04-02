Выставка об истории футбола откроется на ВДНХ к ЧМ-2018

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории российского футбола, откроется 1 июня 2018 года на ВДНХ. Экспозиция приурочена к открытию чемпионата мира, сообщили в понедельник в пресс-службе АО "ВДНХ".

"В четырех залах исторического павильона № 67 "Карелия" разместится уникальная экспозиция, которая расскажет историю российского и советского футбола с образования первой сборной команды Российской империи в 1911 году и по сегодняшний день", - рассказали в пресс-службе. Главная экспозиция будет состоять из трех разделов: "История императорского и советского футбола", "Зал славы", посвященный лучшим отечественным футболистам, и "Современная история российского футбола и околофутбола".

Отмечается, что тема будет проходить через разные сферы культурной жизни - кинематограф, изобразительное искусство, мультипликацию, литературу, фотографию, графику и компьютерные игры. Гости ВДНХ увидят редкие кадры из фотоархивов информационного агентства ТАСС и московского Мультимедиа Арт Музея, а также книги, журналы и документы из фондов Книжной палаты России. Большую коллекцию фарфора и лаковой миниатюры на футбольную тематику специально для выставки приготовил Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Также в экспозиции будет представлена раритетная футбольная атрибутика, награды, коллекции значков и марок из частных коллекций и фондов клубных музеев. В отдельной зоне посетители выставки смогут поиграть в футбол на советских игровых автоматах, а также сразиться в первые культовые компьютерные игры и игры на приставках.

"Продолжением этого раздела станет специальный проект Федерации киберфутбола, направленный на развитие и популяризацию виртуального футбола в России, который с каждым годом набирает все большую популярность", - отметили в пресс-службе.

Выставка будет проходить в павильоне № 67 "Карелия", она продлится до 7 октября 2018 года.