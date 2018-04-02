Доля российского кино в прокате с начала года достигла рекордных 50%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Доля российского кино в прокате по итогам первых трех месяцев 2018 года составила рекордные 48,9%. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда кино.

"Доля российского кино за первый квартал 2018 года приблизилась к рекордным 50%", - отметили в пресс-службе. За аналогичный период прошлого года, ставшего самым успешным для отечественного кинематографа, доля составляла 31,3%, в 2016 году она равнялась 26,1%, свидетельствуют данные Фонда кино.

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Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов, отмечают в пресс-службе, в первом квартале 2018 года составили 7,6 млрд рублей - это больше, чем российское кино собрало за весь 2015 год, а также на 50% выше показателей аналогичного периода 2017 года и на 4 млрд рублей больше, чем отечественные фильмы получали в первые три месяца Года российского кино (2016).

Количество зрителей российских картин также превысило показатели прошлых лет. "За первый квартал текущего года фильмы отечественного производства посмотрели 31 млн человек, - рассказали в Фонде. - В 2017-м эта цифра равнялась 20,2 млн, а в 2016-м - 14,3 млн зрителей".

Лидером национального проката стала картина "Движение вверх", обеспечившая 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. "Вторую строчку занимает также российский фильм "Лед", на счету которого 9% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 19% кассовых сборов российского кино", - уточнили в пресс-службе. Эти ленты наряду с фильмами "Три богатыря и принцесса Египта", "Я худею" и "Елки новые" также вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала 2018 года.

Как отмечают в фонде, более четверти кассовых сборов российского кино за первые три месяца 2018 года были обеспечены фильмами, снятыми режиссерами-дебютантами. Помимо картины "Лед", это "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", "Скиф", "Чудо-юдо" и другие. "В итоге дебютные фильмы за первый квартал текущего года посмотрели в кинотеатрах больше зрителей, чем за весь 2017-й", - отметили в Фонде кино.