Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спектакли в Театре.doc будут идти по расписанию, несмотря на кончину худрука

Культура
2 апреля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Заместитель директора театра Виктория Холодова также отметила, что еще не ясно, кто будет художественным руководителем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спектакли в Театре.doc будут идти согласно афише без изменений. Вопрос о том, кто возглавит театр после смерти художественного руководителя театра Михаила Угарова, остается открытым, сообщила ТАСС в понедельник заместитель директора театра Виктория Холодова.

"Спектакли будут продолжаться, мы ничего не отменяем. Сам Михаил Юрьевич всегда был за то, чтобы спектакли не отменять. Все что было объявлено, будет играться", - заверила Холодова. По ее словам, пока не ясно, кто будет художественным руководителем. Директором театра является вдова Угарова - Елена Гремина.

Она уточнила, что вопрос прощания и похорон еще находится "в процессе решения".

Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Помимо Театра.doc, Михаил Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне - "Новая пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", сообщается на сайте Театра.doc

В Театре.doc поставил спектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым), "Сентябрь.doc" Елены Греминой, "Синий слесарь" Михаила Дурненкова и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
2
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
3
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
4
Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове
7
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости