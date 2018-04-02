Спектакли в Театре.doc будут идти по расписанию, несмотря на кончину худрука

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спектакли в Театре.doc будут идти согласно афише без изменений. Вопрос о том, кто возглавит театр после смерти художественного руководителя театра Михаила Угарова, остается открытым, сообщила ТАСС в понедельник заместитель директора театра Виктория Холодова.

"Спектакли будут продолжаться, мы ничего не отменяем. Сам Михаил Юрьевич всегда был за то, чтобы спектакли не отменять. Все что было объявлено, будет играться", - заверила Холодова. По ее словам, пока не ясно, кто будет художественным руководителем. Директором театра является вдова Угарова - Елена Гремина.

Она уточнила, что вопрос прощания и похорон еще находится "в процессе решения".

Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Помимо Театра.doc, Михаил Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне - "Новая пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", сообщается на сайте Театра.doc

В Театре.doc поставил спектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым), "Сентябрь.doc" Елены Греминой, "Синий слесарь" Михаила Дурненкова и др.