Пресс-конференция по проведению VII Международного дня джаза в России. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург, посвященная проведению VII Международного дня джаза в России.

О концепции мероприятия, его музыкальной программе и участниках, а также выборе места проведения рассказывают министр культуры РФ Владимир Мединский, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и руководитель Московского джазового оркестра, член организационного комитета Международного дня джаза в России Игорь Бутман.

На связь из Санкт-Петербурга вышли первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко и художественный руководитель, основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.

VII Международный день джаза пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге.