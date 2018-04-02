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Пресс-конференция по проведению VII Международного дня джаза в России. Видеотрансляция

Культура
2 апреля, 15:50 UTC+3

Министр Владимир Мединский, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман рассказывают о программе и участниках

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Руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман

Руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург, посвященная проведению VII Международного дня джаза в России.

О концепции мероприятия, его музыкальной программе и участниках, а также выборе места проведения рассказывают министр культуры РФ Владимир Мединский, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и руководитель Московского джазового оркестра, член организационного комитета Международного дня джаза в России Игорь Бутман.

На связь из Санкт-Петербурга вышли первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко и художественный руководитель, основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.

VII Международный день джаза пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге.

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