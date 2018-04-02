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Союз композиторов России откроет летние курсы для молодых авторов

Культура
2 апреля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

После окончания курсов нескольких студентов пригласят принять участие в Международной академии молодых композиторов в городе Чайковский

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Союз композиторов России и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) проведут с 20 по 22 июля в столице летние курсы для молодых авторов "Композиторские читки". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе союза.

"Союз композиторов России и Московский ансамбль современной музыки объявляют о проведении летних курсов "Композиторские читки". Летние курсы - это трехдневные сессии, в ходе которых МАСМ и композиторы-кураторы будут работать с молодыми авторами нашей страны", - сказали в пресс-службе.

"На конкурс принимаются партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Возможно использование как полного квинтета, так и любых сочетаний инструментов или соло внутри заданного состава", - уточнили организаторы.

Слушателями курсов станут 14 композиторов в возрасте до 35 лет, прошедшие отбор. Организаторы обещают оплатить их питание и проживание в Москве в дни "Композиторских читок". Вольнослушателями курса также могут стать все желающие.

Участников ждут лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также "читки" с МАСМ - одним из ведущих российских коллективов, специализирующихся на исполнении новой музыки. Кураторами станут эксперты в области современной музыки: профессор Московской консерватории Юрий Воронцов, музыкальный руководитель электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории Настасья Хрущева.

По итогам "Композиторских читок" несколько студентов будут приглашены для участия в Международной академии молодых композиторов в городе Чайковский - ведущей композиторской лаборатории в России, отметили в союзе. Также несколько сочинений молодых композиторов прозвучат в исполнении МАСМ на концерте в Рахманиновском зале Московской консерватории в ноябре.

Заявки на участие принимаются до 1 июня по электронной почте events@unioncomposers.ru. 

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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