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Участники Дня джаза смогут получить российские визы в особом порядке

Культура
2 апреля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе отметил, что празднование Международного дня джаза пройдет при "активном участии американцев"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Участники VII Международного дня джаза, который пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге, получат российские визы в особом порядке при предъявлении типового приглашения. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

"По линии министерства иностранных дел мы дали указание загранучреждениям выдавать визы при обращении с типовым приглашением (на празднование Дня джаза - прим. ТАСС). Я думаю, что это очень серьезное мероприятие в нынешний период. Если на политическом уровне у нас есть значительные проблемы, то здесь, в культурной сфере, у нас не должно быть проблем", - заявил Орджоникидзе.

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО также отметил, что празднование Международного дня джаза пройдет при "активном участии американцев". "Соединенные Штаты являются родиной джаза", - напомнил он. По словам Орджоникидзе, мероприятие намерена посетить и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул большое значение празднования Международного дня джаза. "Не только для Северной столицы, но и для всей России, для культурной жизни нашей страны это очень важное мероприятие", - сказал он, отметив, что джаз становится все популярнее в нашей стране.

Руководитель Московского джазового оркестра, член организационного комитета Международного дня джаза в России Игорь Бутман напомнил, что Россия добивалась права проведения его шесть лет. "И вот Санкт-Петербург победил из 18 городов, - сказал он. - На олл-стар-гала-концерт приедет нереальное количество звезд первой величины под руководством и при участии Херби Хэнкока (посол доброй воли ЮНЕСКО, джазмен - прим. ТАСС). Проходить все в будет в одном из лучших концертных залов мира - "Мариинка-2".

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе американского джазового пианиста и композитора, посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока. С 2012 года празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру с целью "повышения информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".

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