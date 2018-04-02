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Брянский и махачкалинский театры кукол проведут в апреле обменные гастроли

Культура
2 апреля, 17:25 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 2, апреля. /ТАСС

На брянской сцене дагестанские артисты покажут три детских кукольных спектакля

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БРЯНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Обменные гастроли проведут в апреле Брянский областной театр кукол и Дагестанский государственный театр кукол из Махачкалы. Как сообщили в понедельник ТАСС в департаменте культуры Брянской области, театры выступят в рамках федерального проекта "Большие гастроли", направленного на формирование общего культурного пространства России.

"Обменные гастроли брянского и махачкалинского театров кукол начнутся 12 апреля, когда брянские артисты на сцене Дагестанского государственного театра кукол в Махачкале покажут юным зрителям "Сказку о попе и о работнике его Балде", в свою очередь кукольники из Дагестана представят брянскому зрителю спектакль "Алладин и волшебная лампа", - сообщили в департаменте.

На брянской сцене дагестанские артисты покажут три детских кукольных спектакля, также три спектакля представят в Махачкале актеры из Брянска.

Как отметили в департаменте, брянские театральные коллективы будут развивать дальнейшее культурное сотрудничество с регионами Северного Кавказа. Такие планы появились после того, как в прошлом году в Грозном с успехом выступила труппа Брянского театра юного зрителя. "Положительные отзывы о выступлении брянского ТЮЗа поступили из ряда северокавказских городов, в том числе и из Махачкалы, что во многом объясняет нынешние гастроли", - сказала представитель департамента. Как было отмечено, по итогам обменных гастролей двух кукольных театров примут решение о дальнейшем взаимодействии театральных коллективов Брянска и театров городов северокавказских регионов.

Брянские театры начали участие в "Больших гастролях" в прошлом году. Выступления актеров театров проходили в Казани, Тамбове, Севастополе. Участие в проектах финансировалось и из регионального бюджета. Так, Брянский театр юного зрителя и театр кукол получили около 8 млн рублей на постановку спектаклей, приобретение оборудования, и благодаря этому смогли поставить 15 новых спектаклей.

Проект "Большие гастроли" проходит с апреля по декабрь, зрители в разных городах страны могут увидеть лучшие постановки региональных и центральных театров. В рамках проекта проходят также творческие встречи зрителей с актерами, работают специализированные программы для профессионального театрального сообщества.

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