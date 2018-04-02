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Гала-концерт в Международный день джаза смогут услышать на МКС

Культура
2 апреля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Гала-концерт пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Гала-концерт VII Международного дня джаза, который пройдет 30 апреля на сцене "Мариинского-2" в Санкт-Петербурге, будет транслироваться на весь мир, его смогут услышать даже на МКС. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель Московского джазового оркестра, член организационного комитета Международного дня джаза в России Игорь Бутман.

"В концерте примут участие и традиционные артисты, и современные, есть и те, кто ближе даже к авангарду и сложному джазу. При этом концерт достаточно компактный. Он будет транслироваться на весь мир, даже на МКС люди смогут послушать джаз, пролетая над Санкт-Петербургом", - сказал Бутман.

Он пояснил, что музыкальную программу по заданию ЮНЕСКО готовит Институт Телониуса Монка в Вашингтоне, они же отбирают музыкантов. Музыкальным руководителем шоу стал пианист Джон Бизли. Российская сторона, в свою очередь, также предлагала большой список своих артистов.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе американского джазового пианиста и композитора, посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока. С 2012 года празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру с целью повышения информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

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Бутман, Игорь Михайлович
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