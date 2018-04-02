Российский гитарист-виртуоз Мирошниченко отметил важность номинации на премию IMA

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко отметил важность номинации своего альбома Ascension на премию Independent Music Awards. Об этом он сказал ТАСС в понедельник.

Церемония награждения лауреатов престижной международной музыкальной премии Independent Music Awards прошла в Lincoln Center в Нью-Йорке в субботу. Роман Мирошниченко претендовал на победу в номинации The Best Instrumental Album.

"Особенно важно было получить номинацию в этом году - альбом Ascension я считаю наиболее успешной своей работой", - сказал музыкант. Мирошниченко также отметил, что композиции из этого альбома стали финалистами конкурсов композиторов в США и Британии: USA Songwriting Competition и The UK Songwriting Contest.

Мирошниченко является 4-хкратным лауреатом премии IMA, однако в этом году удача улыбнулась другому. "На этот раз я не стал лауреатом, что еще раз подтверждает, насколько не просто пробиться из десятков тысяч претендентов в список номинантов", - поделился музыкант.