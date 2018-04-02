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Минкультуры начало отбор организаций, которые получат субсидии на производство фильмов

Культура
2 апреля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Проекты принимаются до 25 апреля

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Департамент кинематографии Минкультуры открыл сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий на производство игровых национальных фильмов. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ в понедельник.

"С 2 апреля 2018 года объявляется сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Организации могут предоставить свои проекты игровых фильмов для детей и подростков, авторских и экспериментальных, социально-значимых картин, фильмов о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом. Принимаются также проекты картин социально-нравственной проблематики. На субсидии могут претендовать телесериалы и дебютные фильмы.

На сайте Минкультуры опубликован образец заявления, которое должна подать организация кинематографии, перечень документов, а также реквизиты расчетного счета, на который необходимо перечислить средства для обеспечения заявки. Срок приема проектов - 25 апреля 2018 года.

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