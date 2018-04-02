Новый фильм Авдотьи Смирновой выйдет в прокат осенью 2018 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прокат нового фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения", повествующего о событиях, участником которых оказывается граф Лев Толстой, начнется 6 сентября 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании, занимающейся прокатом киноленты.

"В широкий прокат на территории России картина выйдет 6 сентября 2018 года, накануне 190-летия со дня рождения великого писателя", - отметили в пресс-службе.

В главных ролях снялись Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Анна Пармас, Алексей Макаров и др. Среди продюсеров фильма - Сергей Сельянов, Анатолий Чубайс и Наталья Смирнова.

Как говорится в аннотации, картина расскажет о трагических событиях, участником которых стал граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. История основана на реальных событиях.

Авдотья Смирнова - сценарист фильмов Алексея Учителя "Дневник его жены" и "Прогулка", режиссер и сценарист кинокартин "Связь", "Два дня", "Кококо" и др.