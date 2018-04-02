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Жители Петербурга прочитали для публики отрывки из "Евгения Онегина" к 185-летию романа

Культура
2 апреля, 19:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Мероприятия прошло в мини-сквере "Пушкин ушел" на улице Савушкина около Черной речки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков петербуржцев прочитали наизусть отрывки из романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" в рамках поэтического марафона, посвященного 185-летию публикации произведения. Об этом сообщили ТАСС в администрации Приморского района.

"Порядка 40 человек прочитали свои любимые отрывки из всемирно известного романа в стихах", - сказал пресс-секретарь районной администрации.

Дождливая погода не помешала детям и взрослым принять участие в акции. "Кто-то читал наизусть, кто-то читал по книге, но читали хорошо все", - отметил представитель властей района. Также участники и гости события могли сфотографироваться с двойником Пушкина.

Местом проведения мероприятия стал мини-сквер "Пушкин ушел", расположенный на улице Савушкина около Черной речки. Этот район исторически связан с именем великого поэта - в XIX веке там находилась дача, в которой жила его семья, а также в 1837 году состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

Сквер был открыт в июне 2016 года к годовщине со дня рождения Пушкина, и в ознаменование связанных с его жизнью дат здесь проходят "поэтические марафоны" и "поэтические вахты". Центром архитектурной композиции сквера является скульптура скамьи, на которой висит плащ поэта, лежит его цилиндр, открытая книга и перо. На его территории также установлены ротонда и скамейки для отдыха горожан.

Пушкин работал над созданием "Евгения Онегина" на протяжении нескольких лет, начиная с 1823, когда появились первые наброски, и до 1831 года, когда в основной текст были внесены дополнения и изменения. Этот роман в стихах считается одним из наиболее значимых произведений русской и мировой литературы. 4 апреля 1833 года вышло из печати первое полное издание "Евгения Онегина". До этого издавались отдельные главы.

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