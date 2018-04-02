Фестиваль Dance Open открылся "Тщетной предосторожностью"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Екатеринбургский балет открыл в понедельник в Петербурге Международный фестиваль Dance Open, который представляет разные направления современной хореографии. Уральская труппа показала на сцене Александринского театра балет "Тщетная предосторожность" в хореографии, восстановленной по петербургской версии Мариуса Петипа 1885 года.

Художественный руководитель балета Вячеслав Самодуров посвятил петербургскую премьеру спектакля памяти автора реконструкции Сергея Вихарева (1962-2017), который сотрудничал с труппой и планировал реконструировать здесь и "Пахиту" Петипа.

"Мне кажется, "Тщетная предосторожность" очень удачно вписывается в концепцию этого фестиваля. Для меня театр это не музей, для меня театр - это место силы. Он должен быть наполнен энергией, и наша "Тщетная" - это уникальный спектакль, созданный Сергеем Вихаревым в содружестве с Павлом Гершензоном, где привычная нам классика приобретает новое дыхание", - сказал на пресс-конференции Самодуров.

По его словам, артисты всегда "с громадным энтузиазмом" танцуют этот спектакль и с удовольствием привезли его в Петербург. "Мы очень гордимся нашей "Тщетной предосторожностью", она не похожа ни на один спектакль из известных мне", - добавил худрук, подчеркнув, что открывать такой сильный фестиваль, как Dance Open, - большая честь для коллектива.

Самодуров сообщил также, что руководство театра приняло решение отойти от своего старого названия Екатеринбургский академический театр оперы и балета, введя более короткие и емкие названия - Урал-опера и Урал-балет. Будет проведен ребрендинг с утверждением нового логотипа, стиля и сайта, что более соответствует сегодняшнему творческому настрою жизни труппы и ее большим гастрольным планам. На вопрос, как к этому отнесутся два других уральских музыкальных театра - в Челябинске и Перми - худрук труппы ответил с улыбкой: "Мы рейдерски захватили это название".

Dance Open расширил программу

По свидетельству руководителя фестиваля Екатерины Галановой, нынешний, 17-й Dance Open почти вдвое по сравнению с прошлым годом расширил свою программу во многом благодаря финансовой поддержке города. Помимо выступлений трупп из многих стран, на фестивале предусмотрены мастер-классы для студентов балетных школ мира, выставки, а также лекционная программа "Фокус на балет" с выступлениями ведущих балетных критиков России.

Город рассматривает фестиваль Dance Open в числе десяти самых значительных культурных событий Петербурга и включил нынешний праздник балета в программу празднования 115-й годовщины основания Северной столицы. Фестиваль продлится до 17 апреля.