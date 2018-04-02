В Ингушетии снимут первый художественный фильм на ингушском языке "Сайти - сын Зоули"

МАГАС, 2 апреля. /ТАСС/. Первый короткометражный художественный фильм на ингушском языке "Сайти - сын Зоули" снимут в республике к осени. Сейчас проект на предсъемочной стадии, рассказала ТАСС продюсер проекта Ирина Филиппова.

"Через две недели состоится киноэкспедиция, где мы определимся с локациями, встретимся с жителями, которые высказали желание нам помочь, а также проведем кастинг. Сейчас предсъемочный период, у нас уже есть профессиональная команда - оператор, художник, консультанты, актеры. Пока продолжаются поиски главного героя. Начало съемок назначено на июль, а закончить мы планируем осенью", - рассказала Филиппова.

"История связана с идеей, которая пришла режиссеру, он же автор сценария, но его имя мы пока держим в тайне - нам хочется сохранить интригу и раскрыть ее позже. Автор был вдохновлен историями, которые происходили в начале XX века в горной Ингушетии, здесь идет речь о столкновении и пересечении культур и религий. Отчасти, можно сказать, что это реальная история", - отметила Филиппова.

Продюсер добавила, что проект является народным и принять участие в нем может любой желающий. Также приветствуется помощь с утварью, лошадьми и прочим необходимым инвентарем.