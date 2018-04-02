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Новая сцена театра "Около дома Станиславского" открылась спектаклем "Магадан. Кабаре"

Культура
2 апреля, 23:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Токарев

Сцена открылась впервые после пожара в 2004 году

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МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Новая сцена Московского театра "Около дома Станиславского", которая не работала после пожара в 2004 году, открылась в понедельник спектаклем худрука театра Юрия Погребничко "Магадан. Кабаре".

Театр ведет свою историю с 1988 года, когда с приходом Погребничко Московский молодежный театр-студия "На Красной Пресне" получил свое нынешнее название, сообщили ТАСС в пресс-службе. В 2004 году в здании театра произошел пожар, который уничтожил основную сцену, зрительный зал и служебные помещения, из-за этого спектакли были перенесены в бывший репетиционный зал, отметили в театре. По данным пресс-службы, капитальный ремонт здания начался в 2014 году, после 10 лет простоя.

"Сегодняшний спектакль ["Магадан. Кабаре"] идет уже больше года, но больше я пока ничего поставил. Так что это самый свежий мой спектакль, и кроме того, его было относительно легко перетащить на эту сцену", - рассказал ТАСС Погербничко после премьерного показа.

При этом он признался, что не думал о сроках завершения ремонта. "А зачем мне было об этом думать? Она [новая сцена] или была бы или нет", - добавил собеседник агентства.

"Это грандиозное событие, потому что, когда Большой театр реставрируется 12 лет - это долго, но все-таки понятно - это же Большой театр, а когда крохотный театр ремонтируется так долго, в этом есть какая-то несправедливость", - поделился своим мнением ректор ГИТИС Григорий Заславский. "С другой стороны, справедливость восторжествовала, решены все вопросы, и это здорово", - отметил он.

Театр после ремонта стал гораздо больше по сравнению с тем, каким был до пожара, подчеркнул ректор ГИТИС.

В пресс-службе театра уточнили, что после ремонта зрительный зал увеличился почти в два раза до 114 мест. Теперь "сцена имеет верхнюю и нижнюю механизацию, театр располагает четырьмя репетиционными залами и современным комплексом светового и звукового оборудования и необходимыми техническими помещениям", - отметили в театре.

"Сейчас невозможно поверить в завершение ремонта. Я до конца поверить не могу, что здесь что-то будет происходить кроме сегодняшнего вечера", - рассказала ТАСС актриса Саша Толстошева.

Спектакль открытия

Спектакль "Магадан. Кабаре" был удостоен премии "Золотая маска" в 2017 году. В постановке задействовано семь актеров, а сам спектакль состоит из множества песен на русском и французском языке, при этом часть композиций относится к русскому шансону и посвящена Магадану.

"Это очень хороший, камерный спектакль. В нем немного актеров, я бы даже сказал практически их нет. Этим спектаклем можно "захватить" этот камерный зал", отметил Заславский, подчеркнув, что Погребничко "умеет ставить и на большие сцены".

"Этот спектакль открыл наш театр для очень разных зрителей, то есть не только для зрителей, которые постоянно ходят в наш театр, а для чуть более широкого круга", - отметила Толстошева

В свою очередь исполнительница одной из ролей в спектакле "Магадан. Кабаре" Мария Погребничко была немногословна. "Я очень волновалась, но кажется все получилось", - сказала она ТАСС.

В пресс-службе театра уточнили, что только за годы ремонта театр выпустил 32 спектакля и принял участие в 15 международных театральных фестивалях.

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