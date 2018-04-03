Премьера "Возвращения в Простоквашино" пройдет в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Официальные группы "Союзмультфильма" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также портал Кино Mail.Ru покажут во вторник премьерные серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Об этом сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

"Mail.Ru Group и "Союзмультфильм" заключили соглашение об эксклюзивном показе первых серий "Возвращения в Простоквашино" 3 апреля 2018 года, - рассказали в пресс- службе. - Эксклюзивная премьера пройдет на ресурсах Mail.Ru Group: в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на Кино Mail.Ru".

Киностудия "Союзмультфильм" представит новые серии, посвященные приключениям Шарика и кота Матроскина. Серии можно будет посмотреть бесплатно. Зрителей ждет подросший Дядя Федор, ему уже 9 лет, у него появилась маленькая сестренка - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама.

Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - Михаил Ефремов. Голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен. Всего с 2018 года по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут.

"Трое из Простоквашино" - советский рисованный мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот", первый из серии, он вышел в 1978 году.

Эпизоды в соцсетях будут выходить в официальных группах киностудии "Союзмультфильм". Вместе с выходом второй серии пользователям "ВКонтакте" станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма.