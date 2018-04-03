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Музей кино откроет образовательный центр

Культура
3 апреля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Программа центра состоит из шести курсов

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Музей кино планирует открыть образовательный центр, занятия в нем начнутся 22 апреля и будут проходить в аудиториях Музея кино на ВДНХ. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

"14 апреля состоится день открытых дверей Образовательного центра Музея кино, в котором будут проходить теоретические и практические авторские курсы, посвященные истории мирового и отечественного кинематографа, истории костюма, мастер-классы по сценарному мастерству, разработке образа персонажей, созданию эскизов костюмов, видеосъемке и монтажу", - отмечается на сайте.

В программе дня открытых дверей Образовательного центра Музея кино - экскурсия "Как устроен Музей кино?"; презентация творческих курсов и представление педагогов центра, "Снять фильм за 60 минут" - интерактивная игра от мастерской "Кино в кармане" (14+); мастер-классы "Юрий Никулин. Солдат. Клоун. Актер" - лекция-игра из цикла "Великие комики кино" (6+), и "Сценарий - загадки и логика" - мастер-класс по кинодраматургии от студии "Киноконструктор"; "Одень фараона, принцессу, звезду!" - мастерская по созданию эскизов костюмов от творческой студии "Костюм играет в кино!" (10+), и "Властелин ютуба" - игровое практическое занятие для детей по кинорежиссуре (10+).

Сейчас в программе центра шесть курсов: "Великие комики кино" (лекции-игры для детей 6-10 лет), "Костюм играет в кино!" (творческая студия, 10-13 лет), "Властелин ютуба" (мастерская, 10-14 лет), "Просто смонтируй это!" (мастерская, 12-16 лет), "Киноконструктор" (творческая студия по сценарному мастерству, 14-16 лет), "Кино в кармане" (мастерская, 14+). Среди преподавателей - профессиональные практикующие режиссеры театра, кино и телевидения, художники и артисты, говорится в сообщении.

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