За первые часы новая серия "Простоквашино" набрала более 1 млн просмотров в соцсетях

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первая серия продолжения мультсериала "Простоквашино" за первые часы после размещения в социальных сетях набрала более 1 млн просмотров. Такие данные содержатся в официальных группах "Союзмультфильма" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Всего за 2,5 часа премьерная серия нового "Простоквашино" получила более миллиона просмотров, и цифры активно продолжают расти", - сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

Премьера новой серии мультфильма "Простоквашино" состоялась во вторник в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на портале Кино Mail.Ru. Премьерную серию посвятили памяти Олега Табакова, который скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Изначально премьера была назначена на 1 апреля, но была перенесена из-за трагедии в Кемерове.

"Продолжение любимого мультфильма многих поколений пользователей "ВКонтакте" привлекло большой интерес, поэтому мы подготовили дополнительный контент - вместе с выходом второй серии появится специальный набор стикеров с героями мультфильма", - отметили в пресс-службе "ВКонтакте".

Новые серии можно будет посмотреть бесплатно. Зрителей ждет подросший Дядя Федор, ему уже девять лет, у него появилась младшая сестра - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон, голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен. Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут.

"Трое из Простоквашино" - советский рисованный мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" вышел в 1978 году. Эпизоды в соцсетях будут выходить в официальных группах киностудии "Союзмультфильм". Вместе с выходом второй серии пользователям "ВКонтакте" станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма, сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.