Худрука Театра.doc Михаила Угарова планируют похоронить на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Художественного руководителя и основателя Театра.doc Михаила Угарова, скончавшегося 2 апреля на 63-м году жизни, похоронят в четверг на Троекуровском кладбище. Сейчас идет сбор необходимых средств, сообщила ТАСС во вторник замдиректора театра Виктория Холодова.

"Будет отпевание, оно же прощание, в храме Троицы Живоначальной в Хохлах. Оно состоится после службы в четверг, в районе 11:30 мск", - сообщила Холодова. Она добавила, что похоронить Угарова планируют на Троекуровском кладбище. "Сейчас удается место получить, но за деньги, сейчас вопрос в том, чтобы собрать нужную сумму максимально быстро", - уточнила Холодова.

Помимо Театра.doc, Михаил Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас - "Новая пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", сообщается на сайте Театра.doc.

В Театре.doc он поставил спектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым), "Сентябрь.doc" Елены Греминой, "Синий слесарь" Михаила Дурненкова и другие.