Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Худрука Театра.doc Михаила Угарова планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Культура
3 апреля, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Основатель Театра.doc скончался 2 апреля на 63-м году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Художественного руководителя и основателя Театра.doc Михаила Угарова, скончавшегося 2 апреля на 63-м году жизни, похоронят в четверг на Троекуровском кладбище. Сейчас идет сбор необходимых средств, сообщила ТАСС во вторник замдиректора театра Виктория Холодова.

"Будет отпевание, оно же прощание, в храме Троицы Живоначальной в Хохлах. Оно состоится после службы в четверг, в районе 11:30 мск", - сообщила Холодова. Она добавила, что похоронить Угарова планируют на Троекуровском кладбище. "Сейчас удается место получить, но за деньги, сейчас вопрос в том, чтобы собрать нужную сумму максимально быстро", - уточнила Холодова.

Помимо Театра.doc, Михаил Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас - "Новая пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", сообщается на сайте Театра.doc.

В Театре.doc он поставил спектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым), "Сентябрь.doc" Елены Греминой, "Синий слесарь" Михаила Дурненкова и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости