Художественный музей в Северной Осетии создал виртуальный экскурсионный тур

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Виртуальный тур по залам и экспозициям создан в художественном музее имени М. Туганова в Северной Осетии. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил министр культуры Северной Осетии Руслан Мильдзихов.

"Виртуальный тур позволяет знакомство с экспозициями музея и самими залами", - сказал он. Ссылка для виртуальной экскурсии представлена на сайте музея.

Двухэтажный особняк, который занимает музей, был построен во Владикавказе в 1903 году в стиле модерн по проекту архитектора Ивана Васильевича Рябикина. Само здание является уникальным для Владикавказа памятником архитектуры, а с 1995 года - объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Его интерьеры - единственные в городе, сохранившие почти без изменений планировку, росписи, лепнину.

Основу собрания музея составили произведения, полученные в 1939-1940 гг. из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа. В первые послевоенные годы для музея почти полностью была приобретена коллекция художника-реставратора В. В. Сафонова, состоявшая из русской живописи и графики XIX - начала XX вв.

В 1981 году фонды пополнились картинами и рисунками русских художников XIX в., переданными в дар московским коллекционером Григорием Моисеевичем Голковским (1928-2004).

В собрании музея наиболее полно представлены отделы "Русское искусство ХVIII - начала ХХ века", "Советское искусство", "Осетинское изобразительное искусство".