Юлия Самойлова выступит в полуфинале "Евровидения" под шестым номером

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Представительница России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", певица Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале смотра под шестым номером. Соответствующая информация опубликована во вторник на официальном сайте "Евровидения".

Певица выступит с песней I Won't Break. Клип на композицию, размещенный на официальном канале конкурса "Евровидение" в YouTube 11 марта, уже набрал более полутора миллионов просмотров.

Вместе с россиянкой во втором полуфинале участвуют представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.

Конкурс песни "Евровидение-2018" впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая. Финал запланирован на 12 мая.