Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара

YouTube/Никуся NEWS

ТАСС, 3 апреля. Российская актриса Мария Аронова перед спектаклем "Маленькие комедии" в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) сообщила зрителям о невыплате гонорара. Ролик с ее заявлением появился в социальной сети YouTube.

"Зрители ждут в фойе, второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки. <...> Без нашего ведома был дан второй звонок, сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем полностью готовые", - говорит она на видеозаписи.

Тем не менее, артисты решают выступать. "Спектакль мы начинаем", - сказала Аронова и в это время ей из-за кулис сообщили, что деньги перечислены.

Мнение филармонии

Директор Сургутской филармонии Яков Черняк подтвердил ТАСС данный факт. "Хотел сразу бы сказать, что филармония не имеет к данному инциденту никакого отношения, мы выступали только как площадка. <...> Речь идет о московской компании-прокатчике, которая заключила договор непосредственно с антрепризой <...> Все было прекрасно до той поры <...> когда перед началом, уже в гриме, уже полные готовые к выходу наши артисты начинают получать информацию, которая безусловно должна быть позитивная, потому что оплата должна была быть уже произведена", - сказал собеседник агентства.

О спектакле

Спектакль по мотивам произведений А. П. Чехова "Медведь" и "Предложение" - "Маленькие комедии" прошел в Сургуте 2 апреля. Режиссер - Алексей Кирющенко. В спектакле также принимают участие народный артист России, лауреат госпремии РФ - Сергей Шакуров, артист театра и кино, телеведущий - Михаил Полицеймако.

Мария Аронова - российская актриса, народная артистка РФ (2012). Актриса Государственного академического театра им. Е. Вахтангова (1994-н.в.). Снималась в фильмах "Артистка", "Батальонъ", сериалах "Откровения", "Охотники за бриллиантами" и других.