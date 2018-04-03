В Москве открылась выставка к 200-летию со дня рождения Александра II

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Государственный исторический музей торжественно открыл во вторник масштабный выставочный проект "Александр II Освободитель", передает корреспондент ТАСС.

"У нас сегодня очень важное и радостное событие, потому что мы открываем один из самых главных наших выставочных проектов этого года - выставку, посвященную, императору Александру II Освободителю, - сказал на открытии директор Исторического музея Алексей Левыкин. - Совсем скоро мы будем праздновать 200-летие со дня рождения одного из самых выдающихся государственных деятелей России".

В свою очередь председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что реформы Александра II "по праву поставили его в первый ряд выдающихся правителей России".

"Открывающаяся в стенах Государственного исторического музея выставка - это наглядное подтверждение вклада Александра II в развитие и укрепление нашего отечества", - сказал Нарышкин.

Он напомнил, что император учредил и Императорское Русское историческое общество, а также сам Исторический музей, тем самым заложив "прочные основы для исторического просвещения". Нарышкин подчеркнул, что 25 лет правления императора стали для России "мощным рывком во всех сферах государственного строительства экономической и общественной жизни".

"Он оставил после себя мощную передовую страну с непререкаемым международным авторитетом - страну, по-настоящему устремленную в будущее", - отметил председатель исторического общества.

Масштаб исторической личности

В числе реформ, введенных императором, Нарышкин отметил судебную реформу, создавшую независимый суд, реформу местного самоуправления (земская реформа), кардинальную модернизацию армии, реформу школьного и университетского образования, а также отмену крепостного права.

"О масштабе это личности говорит такой факт - все то, что было сделано Александром II звучит удивительно актуально для нашей эпохи", - отметил в свою очередь первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, приведя в пример такие реформы императора, как введение армии, основанной на призыве, а также создание местного самоуправления.

О проекте

Посетителям экспозиции представят упряжь - комплекс, состоящий из 60 предметов, изготовленный в 1856 году специально к коронационным торжествам. Еще один уникальный экспонат - это пехотная офицерская сабля образца 1865 года, украшенная эмалью и позолотой, с надписью "За храбрость", которая была поднесена Александру II после падения Плевны офицерами Сводного гвардейского отряда почетного конвоя.

В зале, посвященном реформам, можно будет увидеть подлинную историческую реликвию, которой была поставлена точка в 300-летней истории крепостничества в России, - гусиное перо, заключенное в деревянную рамку, наверху которой сделанная чернилами надпись: "Этим пером подписан журнал заседания общего собрания Государственного совета под личным председательством Государя Императора об упразднении крепостного права. 28-го января 1861 года".

Также на выставке представят личные вещи и автографы императора, живописные, графические и фотографические портреты монарха, членов императорской фамилии, крупных государственных и общественных деятелей второй половины XIX века, мемориальные предметы и подношения. Выставка продлится до 15 октября 2018 года.