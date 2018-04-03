Оператор Владимир Башта завоевал премию "Белый квадрат" за фильм "Время первых"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Главный приз престижной профессиональной премии киноизобразительного искусства "Белый квадрат" завоевал оператор Владимир Башта за работу над фильмом режиссера Дмитрия Киселева "Время первых". Имя победителя назвали во вторник на торжественной церемонии в "Гоголь-центре".

Получив премию, оператор отметил, что для него было победой уже попасть в число номинантов. Победа же для него неожиданна, он растроган этим событием.

Лента "Время первых" рассказывает о событиях 60-х годов прошлого века, когда СССР и США боролись за первенство в космической гонке. Главные герои картины - опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.

Владимир Башта - выпускник кинооператорского факультета ВГИКа (мастерская Л. И. Калашникова). В 2011 году он уже был отмечен премией "Белый квадрат" за работу над фильмом "Кандагар". В том же году он был номинирован с фильмом "Брестская крепость", а в 2014 - с фильмом "Географ глобус пропил". Башта является членом Союза кинематографистов и Гильдии кинооператоров и членом профессионального содружества европейских операторов игрового кино IMAGO.

Особый вклад

Обладателем премии "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского на этот раз стал кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Анатолий Мукасей. "Я очень взволнован. Спасибо. Я очень взволнован и счастлив", - сказал Мукасей, получая награду. Он пожелал всем операторам фокусироваться на "творчестве, любви к профессии и просто любви".

Его работы уникальны и легко узнаются по памятным знакам, как, например, "мокрый пол, который узнают все операторы", отметила певица и актриса фильма "Чучело" Кристина Орбакайте, вручая премию Мукасею. Зал приветствовал мастера стоя.

Мукасей снял более 40 фильмов, работал с режиссерами Роланом Быковым, Алексеем Кореневым, Эльдаром Рязановым и др.

О награде и жюри

В состав жюри этого сезона вошли кинооператор Михаил Агранович (председатель), кинооператоры Павел Кулаков, Дмитрий Яшонков, композитор Максим Дунаевский, художник Леонид Кипнис, режиссер Николай Досталь, киновед Петр Багров.

Награда "Белый квадрат" была учреждена в 2004 году. Ее цель - поддержка кинооператорского искусства и поощрение лучших произведений отечественной операторской школы. Церемония вручения премии - едва ли не единственный день в году, когда операторы попадают "в кадр", становясь главными героями вечера.

Среди организаторов премии - Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов РФ при участии Министерства культуры РФ и Российского Фонда культуры.