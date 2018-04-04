Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает 90-летний юбилей

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает в среду 90-летний юбилей. Одним из первых именинницу поздравил художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. От имени всей труппы он пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго Быстрицкой, которая служит в Малом театре уже 60 лет.

"Мы поздравляем нашу дорогую и любимую Элину Авраамовну", - сказал ТАСС Соломин. По его словам, Быстрицкая много сделала и продолжает делать для Малого театра.

"Быстрицкая - великолепная актриса, - продолжил Соломин. - Она всегда играла много, жадно и вдохновенно, создав яркие образы в пьесах Островского, Горького, Чехова, Лермонтова, Грибоедова. Ее творческие достижения отмечены множеством наград, в числе которых - ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством". Но главное - она завоевала непреходящую зрительскую любовь, сопутствующую актрисе на всем ее жизненном пути".

При этом, как утверждает худрук Малого театра, у Быстрицкой есть не только актерский талант. "Она помогает многим людям, и мне помогла, - пояснил Соломин. - Она очень отзывчивый хороший человек. Мы хотели устроить в честь ее юбилея праздничный вечер, но Элина Авраамовна отказалась от шумных торжеств, и в этом ее право как именинницы", - заключил Соломин.

Главный праздник актрисы

"Сегодня я уеду из дома за город, иначе весь день должна буду бегать к телефону", - сказала Быстрицкая, принимая поздравление ТАСС. "Соберемся узким кругом - родственники и близкие друзья - и отметим мой день рождения. Я всегда так делаю", - сообщила актриса, добавив, что массовых торжеств в свою честь не устраивает.

"Вот будет Праздник Победы, - тогда и выступлю перед публикой", - заверила Быстрицкая, пояснив, что 6 мая примет участие в концерте "Будем жить", который состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Для актрисы, ветерана Великой Отечественной войны, по ее признанию, "День Победы - самый дорогой и светлый праздник".

Быстрицкая рассказала, что уже пятый год подряд является художественным руководителем специальных концертных программ, которые проходят в Государственном Кремлевском дворце в преддверии Дня Победы. "Вместе с главным режиссером ГКД, народным артистом РФ Евгением Глазовым мы готовим театрально-концертное представление, в котором участвуют звезды российской эстрады, ведущие актеры театра и кино, лучшие музыкальные коллективы. Так будет и на этот раз, и я тоже обязательно выступлю на этом празднике, который считаю для себя самым главным", - заявила Быстрицкая.

Из биографии Быстрицкой

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в семье медиков. В годы Великой Отечественной войны, еще девочкой-подростком, окончила курсы медицинских сестер и работала санитаркой в госпитале, награждена орденом Отечественной войны II степени.

В 1953 году Быстрицкая закончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и стала дипломированной актрисой.

Дебютировала в кино еще студенткой - снялась в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Потом сыграла роль врача в фильме 1955 года "Неоконченная повесть". Но "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

"А ведь мне никто не предлагал эту работу, - напомнила артистка. - Узнала, что Сергей Герасимов начинает снимать "Тихий Дон", и попросила разрешения принять участие в конкурсе на роль Аксиньи. Правда, надежд особых не питала. Потому обрадовалась до умопомрачения, когда узнала, что заветную роль получила".

После успеха "Тихого Дона", Быстрицкая снялась в "Добровольцах". На ее счету еще несколько заметных киноработ.

С 1958 года она является артисткой Малого театра.