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Жюри VII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит Вадим Абдрашитов

Культура
4 апреля, 2:46 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 4, апреля. /ТАСС

Мероприятие пройдет в Чите с 31 мая по 3 июня

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ЧИТА, 4 апреля. /ТАСС/. Народный артист России, кинорежиссер и сценарист Вадим Абдрашитов возглавит жюри основного конкурса седьмого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который пройдет в Чите с 31 мая по 3 июня. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-секретарь кинофорума Марина Степаненко.

"Председателем жюри основного конкурса станет народный артист России Вадим Абдрашитов", - сказала Степаненко. Она напомнила, что помимо работы в кино Абдрашитов является художественным руководителем киностудии "АРК-фильм" концерна "Мосфильм" и вице-президентом российской академии кинематографических искусств "Ника".

По словам пресс-секретаря, в возглавляемое Абрашитовым жюри также войдет певица и актриса из Китая Бадема, сыгравшая главную роль в фильме Никиты Михалкова "Урга".

ЗМКФ проходит в Чите с 2011 года.

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