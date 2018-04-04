Новое здание Музеев Кремля на Красной площади сможет принять посетителей в конце 2021 года

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля планируют принять первых посетителей в новом здании на Красной площади к концу 2021 года, а концепцию нового комплекса представят на суд общественности уже этим летом. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор комплекса Елена Гагарина.

"Мы сейчас в основном занимаемся дизайном того, что представим нашим зрителям. Принципиальное расположение витрин, цвет стен, освещение, то, какие экспонаты где будут располагаться, и какие истории они будут таким образом демонстрировать - это мы уже продумали. К середине лета концепцию завершим", - сказала она.

Отвечая на вопрос, когда посетители смогут осмотреть экспозиции в новом комплексе, площадь которого составит 80 тыс. квадратных метров, Гагарина сообщила, что здание должно быть передано Музеям Кремля в конце 2020 года, а откроется для гостей в конце 2021 года. В настоящее время общая площадь музейного комплекса составляет всего 10 тыс. квадратных метров, в 2017 году Музеи Кремля посетили 2,7 млн человек.

По словам, Гагариной, первой экспозицией, которую увидят посетители, станет выставка произведений Византийской коллекции. Кремлевское собрание византийских древностей формировалось в течение нескольких столетий. Основой собрания являются святыни великокняжеской и царской казны, облачения русских первосвятителей, иконы из кремлевских храмов и царских теремов.

"Макет Византийского зала уже готов, и нам он очень нравится. Это как раз то пространство, с которого будет начинаться новая экспозиция музея на Красной площади. Концепция готова, вещи отреставрированы, каталог написан", - сказала собеседница ТАСС.

О Музеях Кремля

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" был образован в 1991 году. Музейный комплекс включает музеи-соборы: Успенский, Архангельский, Благовещенский; церковь Ризоположения, Патриаршие палаты XVII века с церковью Двенадцати апостолов, ансамбль колокольни Ивана Великого и Государственную Оружейную палату - музей-сокровищницу. Московский Кремль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.