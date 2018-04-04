Илья Резник хочет устроить поэтический "баттл" с Андреем Дементьевым

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Поэт Илья Резник намерен предложить своему коллеге Андрею Дементьеву совместный концерт в форме творческого поединка. Об этом Резник сообщил в интервью ТАСС.

"У меня появилась идея. Андрею же 90 лет исполнится летом. Можно сделать большой концерт "Две легенды, два поэта" в форме такого баттла: одно стихотворение - в ответ стихотворение, моя певица выйдет, споет - его певица споет", - пояснил Резник.

По словам поэта, недавно они уже опробовали подобный формат в дружеском кругу.

"Сорок минут был баттл: он (Дементьев - прим. ТАСС) читал стихотворение - я читал в ответ, связанное по теме. Например, он читает о Пушкине, а я о Петербурге. И была такая тишина! Многие открыли нас, особенно меня, с другой стороны - со стороны не песенника, а поэта", - отметил он.

При этом Резник выразил скептичное отношение к русскому рэпу, который набирает популярность именно в форме "баттлов". "Да, в этом что-то есть, хочется двигаться, но так же под любой ритм. А если наглые, пошлые сочетания, то они запоминаются, - посетовал поэт. - Я обожаю русский язык, он гениальный! А когда над ним издеваются, значит, по- другому не умеют".

"Вот и посмотрим, что интереснее: так называемый русский рэп или поэзия", - сказал Резник.

О Резнике

4 апреля народный артист России Илья Резник отмечает 80-летие. Из под пера легендарного поэта-песенника появились такие хиты, как: "Золушка", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Странник", "Чарли", "Еще не вечер", "Вернисаж", "Стюардесса по имени Жанна", "Кабриолет" и многие другие.

Также в его творческом багаже - басни, повести для детей, поэтические молитвы Русской православной церкви.