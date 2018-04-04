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Путин и Медведев поздравили Быстрицкую с юбилеем

Культура
4 апреля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Президент отметил мастерство и удивительное обаяние актрисы, а премьер-министр тонкий вкус и индивидуальность

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Элину Быстрицкую, отметив ее мастерство, обаяние и яркий талант. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"Вас уважают коллеги, искренне любят зрители - за мастерство и удивительное обаяние, за верность своему призванию и яркий, самобытный талант, который вы щедро дарите людям", - говорится в телеграмме главы государства.

Творческий путь Быстрицкой ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, а также плодотворным сотрудничеством с известными режиссерами и актерами, выдающимися деятелями культуры, подчеркнул Путин. Президент пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил актрису.

"Миллионы людей искренне любят вас, талантливую, необыкновенно женственную актрису, блистательную звезду легендарного Малого театра. Мастерство перевоплощения, благородная красота, тонкий вкус и индивидуальность - все это помогает вам с особым изяществом создавать самые разные образы в кинематографе и на театральной сцене", - говорится в телеграмме премьера на сайте правительства.

По мнению Медведева, все роли Быстрицкой - драматические и комедийные, лирические и острохарактерные - прожиты и прочувствованы и являются настоящими шедеврами.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. С 1958 г. актриса состоит в труппе Государственного академического Малого театра, где сыграла во множестве спектаклей, среди которых "Веер леди Уиндермиер", "Бешенные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума" и другие.

Всесоюзную известность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). Впоследствии Элина Быстрицкая снималась в фильмах "Добровольцы" Юрия Егорова (1958), "Все остается людям" Георгия Натансона (1963), "Николай Байман" Семена Туманова (1967). Всего Быстрицкая исполнила роли более чем в 20 кинокартинах и сериалах. В последний раз появлялась на экране в эпизодической роли в сериале "Возвращение Мухтара" (2006).

Творчеству актрисы посвящены документальные фильмы "Элина Быстрицкая. Портрет одной весны" (1987) и "Элина Быстрицкая. Звезда эпохи" (2013).

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