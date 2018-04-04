Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Медведев поздравили Илью Резника с 80-летием

Культура
4 апреля, 11:13 дата обновления: 4 апреля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Президент отметил, что у произведений поэта "яркая, счастливая судьба"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Илью Резника с 80-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

Интервью

Илья Резник

Илья Резник: я не поэт-песенник

Перейти в раздел Интервью

"У ваших поэтических произведений яркая, счастливая судьба. Созданные в творческом союзе с известными композиторами, они всегда становятся настоящим событием, украшают репертуар талантливых, популярных исполнителей, пользуются искренней, непреходящей любовью слушателей разных поколений", - отметил Путин.

Президент пожелал Резнику здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил поэта. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на сайте кабмина РФ.

"Вы - автор всенародно любимых песен, а также веселых и добрых стихов для детей. Своим поэтическим искусством вы пробуждаете в людях добрые и светлые чувства, дарите им яркие эмоции. Ваши песни наполнены неподдельной искренностью, рассказывают о любви, верности. Их хорошо знают, поют и очень любят люди разных поколений", - отметил Медведев.

4 апреля народный артист России Илья Резник отмечает 80-летие. Из под пера поэта появились такие хиты, как "Золушка", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Странник", "Чарли", "Еще не вечер", "Вернисаж", "Стюардесса по имени Жанна", "Кабриолет" и многие другие. Также в его творческом багаже - басни, повести для детей, поэтические молитвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
4
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
5
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
6
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
7
Полковник МВД Захарченко не пошел на сделку со следствием
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости