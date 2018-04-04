Путин и Медведев поздравили Илью Резника с 80-летием

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Илью Резника с 80-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"У ваших поэтических произведений яркая, счастливая судьба. Созданные в творческом союзе с известными композиторами, они всегда становятся настоящим событием, украшают репертуар талантливых, популярных исполнителей, пользуются искренней, непреходящей любовью слушателей разных поколений", - отметил Путин.

Президент пожелал Резнику здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил поэта. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на сайте кабмина РФ.

"Вы - автор всенародно любимых песен, а также веселых и добрых стихов для детей. Своим поэтическим искусством вы пробуждаете в людях добрые и светлые чувства, дарите им яркие эмоции. Ваши песни наполнены неподдельной искренностью, рассказывают о любви, верности. Их хорошо знают, поют и очень любят люди разных поколений", - отметил Медведев.

4 апреля народный артист России Илья Резник отмечает 80-летие. Из под пера поэта появились такие хиты, как "Золушка", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Странник", "Чарли", "Еще не вечер", "Вернисаж", "Стюардесса по имени Жанна", "Кабриолет" и многие другие. Также в его творческом багаже - басни, повести для детей, поэтические молитвы.