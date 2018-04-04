СМИ: Спилберг допустил, что Индиану Джонса может сыграть женщина

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Один из самых известных героев приключенческих фильмов, Индиана Джонс, может в будущем стать женщиной. Это подтвердил в интервью газете The Sun режиссер Стивен Спилберг, снявший все фильмы об Индиане.

Как пишет издание, Спилберг утвердительно кивнул в ответ на соответствующий вопрос журналиста. "Нам придется изменить имя с "Джонс" на "Джоан", - добавил он. - И это не будет чем-то неправильным".

Вместе с тем, он не стал вдаваться в подробности этой идеи и не уточнил, как будет звучать полное имя героя: по сюжету Индиана - это прозвище, а зовут его Генри Джонс (младший).

Одновременно с этим Спилберг заверил, что грядущая пятая часть приключений Индианы останется верна канонам. "Это будет последний фильм Харрисона Форда в роли Индианы Джонса, я абсолютно уверен, но после этого мы определенно продолжим", - сказал он. Как пишет газета, к вопросу о "смене пола" главного героя режиссер намерен вернуться лишь после работы над этим фильмом.

Съемки пятой части "Индианы Джонса" должны начаться в апреле 2019 года под руководством Стивена Спилберга. Другой известный режиссер Джордж Лукас, участвовавший в создании предыдущих фильмов об Индиане Джонсе как автор сюжета, также примет участие в съемках киноленты в качестве исполнительного продюсера. Название будущей кинокартины пока неизвестно. Ожидается, что лента выйдет в прокат летом 2020 года.