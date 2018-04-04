Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Спилберг допустил, что Индиану Джонса может сыграть женщина

Культура
4 апреля, 16:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, апреля. /ТАСС

При этом, по данным The Sun, окончательное решение режиссер примет лишь после завершения работы над пятой частью фильма с Харрисоном Фордом в главной роли

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стивен Спилберг

Стивен Спилберг

© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Один из самых известных героев приключенческих фильмов, Индиана Джонс, может в будущем стать женщиной. Это подтвердил в интервью газете The Sun режиссер Стивен Спилберг, снявший все фильмы об Индиане.

Смотрите также

Индиана Джонс признан британским журналом самым популярным киногероем

СМИ: Стивен Спилберг снимет пятую часть "Индианы Джонса" в 2019 году

Пятая часть "Индианы Джонса" с Харрисоном Фордом выйдет летом 2020 года

Как пишет издание, Спилберг утвердительно кивнул в ответ на соответствующий вопрос журналиста. "Нам придется изменить имя с "Джонс" на "Джоан", - добавил он. - И это не будет чем-то неправильным".

Вместе с тем, он не стал вдаваться в подробности этой идеи и не уточнил, как будет звучать полное имя героя: по сюжету Индиана - это прозвище, а зовут его Генри Джонс (младший).

Одновременно с этим Спилберг заверил, что грядущая пятая часть приключений Индианы останется верна канонам. "Это будет последний фильм Харрисона Форда в роли Индианы Джонса, я абсолютно уверен, но после этого мы определенно продолжим", - сказал он. Как пишет газета, к вопросу о "смене пола" главного героя режиссер намерен вернуться лишь после работы над этим фильмом.

Съемки пятой части "Индианы Джонса" должны начаться в апреле 2019 года под руководством Стивена Спилберга. Другой известный режиссер Джордж Лукас, участвовавший в создании предыдущих фильмов об Индиане Джонсе как автор сюжета, также примет участие в съемках киноленты в качестве исполнительного продюсера. Название будущей кинокартины пока неизвестно. Ожидается, что лента выйдет в прокат летом 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Форд, Харрисон Спилберг, Стивен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости