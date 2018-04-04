Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ницце планируют открыть музей императорской России

Культура
4 апреля, 16:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Важнейшими экспонатами нового музея должны стать вещи, связанные с Александром II

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Музей императорской России планируется открыть к середине лета при Свято-Николаевском соборе в Ницце (Франция). Об этом сообщил  настоятель храма протоиерей Андрей Елисеев, выступая в рамках телемоста с петербургским пресс-центром ТАСС.

"Мы заканчиваем подготовительные работы для того, чтобы музей мог расположиться в достойных условиях. Я очень надеюсь, что первые выставки будут уже к лету этого года, к 200-летию со дня рождения Александра II. Ежегодно в наш собор приезжает его потомок князь Георгий Юрьевский, я очень надеюсь к середине июня, когда он здесь будет находиться, будет открыта первая экспозиция", - рассказал Елисеев.

Важнейшими экспонатами нового музея должны стать вещи, связанные с Александром II, в частности принадлежавший ему кулон с фотографией и локоном волос его старшего сына и наследника Николая, скончавшегося в Ницце во время зарубежной поездки еще при жизни царя. Настоятель выразил надежду, что музеи Петербурга и Москвы смогут оказать помощь новому собранию, передав копии хранящихся у них документов и предметов.

Он напомнил, что ранее при соборе действовал музей русской эмиграции и Белого движения, однако часть предметов из его собрания в конце прошлого столетия были вывезены из Ниццы. Приход рассчитывает, что часть экспонатов удастся найти и вернуть в Свято-Николаевский собор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости