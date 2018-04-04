Основные мероприятия фестиваля "Зеркало" в 2018 году пройдут на родине Тарковского

ИВАНОВО, 4 апреля. /ТАСС/. Основные мероприятия ХII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" в 2018 году пройдут на родине режиссера - в городе Юрьевец Ивановской области. Об этом в среду сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Основные мероприятия ХII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", включая открытие, пройдут в городе Юрьевец. Фестиваль возвращается туда, где он родился, где сформировался Андрей Тарковский - выдающаяся личность и великий режиссер", - сказал Воскресенский. Ранее открытие фестиваля проходило в Иванове.

По словам генерального продюсера фестиваля Константина Шавловского, задача организаторов в этом году - увеличить аудиторию кинопоказов. "Кроме Иванова фестиваль обратит серьезное внимание на Юрьевец, именно здесь пройдет открытие в необычном новом формате - будет установлен экран на площади под открытым небом. Сюда, в Юрьевец, будем привозить многие фильмы из основной программы с авторами. Также одно из новшеств 2018 года - кино "на колесах", то есть мы договорились, что ленты из программы фестиваля поедут по городам Ивановской области", - сказал Шавловский журналистам.

"С каждым годом влияние Андрея Тарковского на мировое кино растет. Его имя становится магическим ключом, благодаря которому именитые режиссеры соглашаются приехать в не столь известный город - Иваново и Юрьевец. Тем более, когда говоришь, что это места, где прошло детство Тарковского и здесь был снят фильм "Зеркало", и люди соглашаются приехать именно сюда", - пояснил программный директор фестиваля Андрей Плахов.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" в 2018 году пройдет с 12 по 17 июня в Ивановской области. Киносмотр учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.

Андрей Тарковский (1932-1986 гг.) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера - "Сталкер", "Иваново детство", "Жертвоприношение", "Ностальгия", "Зеркало", "Андрей Рублев".