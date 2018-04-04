Выставку "Эпоха Рембрандта и Вермеера" за неделю посетили более 20 тыс. человек

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Экспозицию "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции" в ГМИИ им. Пушкина за неделю с момента ее открытия 28 марта посетило более 20 тыс. человек. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель пресс-службы музея Ольга Базуева.

"По 3 апреля включительно выставку посетило 22 163 человека", - сказала Базуева, уточнив, что в день экспозицию осматривает примерно 3700 посетителей.

Начальник отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова в беседе с ТАСС рассказала, что первые и последние две недели любой масштабной выставки не обходятся без очередей. "Поэтому мы рекомендуем нашим посетителям, если у них есть возможность, не идти в первые дни выставки, подождать и не посещать, если они хотят сэкономить время в очереди", - сообщила собеседница агентства.

Жучкова уточнила, что самые большие очереди в выходные дни - время ожидание превосходит два часа, в будни дни - около полутора часов. Она уточнила, что очереди начинают массово формироваться с 10 утра, а сам музей работает с 11 часов. "Выставка работает на грани посещаемости", - заверила Жучкова. Она рассказала, что ежедневно появляется более тысячи билетов онлайн, в том числе, льготных категорий - их доля в общем объеме продаж составляет 60%.