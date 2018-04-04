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Нового худрука "Табакерки" представят 6 апреля

Культура
4 апреля, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Ранее министр культуры Владимир Мединский предлагал возглавить театр актеру Владимиру Машкову

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Новый художественный руководитель созданного Олегом Табаковым московского театра-студии "Табакерка" будет представлен труппе в пятницу, 6 апреля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе театра.

"6 апреля в Московском театре Олега Табакова состоится сбор труппы, на котором заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский представят нового художественного руководителя театра", - сказали в пресс-службе.

Кто станет новым художественным руководителем театра, пока не сообщается.

Ранее ТАСС сообщал, что министр культуры РФ Владимир Мединский предлагал возглавить "Табакерку" ученику Табакова Владимиру Машкову. Актер о своем решении пока не сообщил.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.

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