Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", - сказала Пьеха.

По словам певицы, в городскую многопрофильную больницу №2 в Учебном переулке Выборгского района Петербурга ее госпитализировали три дня назад. "Делают ингаляцию, лечат. Скоро собираюсь выздоравливать", - добавила собеседница агентства.

Эдита Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса. В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет.

До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", после чего основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".