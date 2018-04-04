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Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге

Культура
4 апреля, 21:14 дата обновления: 4 апреля, 21:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Певица оказалась в больнице из-за обострения бронхита

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Эдита Пьеха

Эдита Пьеха

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", - сказала Пьеха.

По словам певицы, в городскую многопрофильную больницу №2 в Учебном переулке Выборгского района Петербурга ее госпитализировали три дня назад. "Делают ингаляцию, лечат. Скоро собираюсь выздоравливать", - добавила собеседница агентства.
Эдита Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса. В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет.

До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", после чего основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".

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