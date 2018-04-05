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Мариинский театр покажет балет "Легенда о любви" в честь юбилея Реджепмырата Абдыева

Культура
5 апреля, 0:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

На сцену выйдут его воспитанники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в четверг балет "Легенда о любви" в честь юбилея своего ветерана, балетмейстера-репетитора труппы Реджепмырата Абдыева. В этом балете артист исполнял партию Ферхада.

"На исторической сцене Мариинского театра к 70-летию заслуженного артиста Туркменской ССР, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Реджепмырата Абдыева, а также к 50-летию его творческой деятельности будет представлен балет Арифа Меликова в хореографии Юрия Григоровича "Легенда о любви", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Спектакль пройдет как вечер-посвящение мастеру. На сцену выйдут его воспитанники. Главные женские партии исполнят прима-балерины и ведущие солистки Мариинского театра, передавая свою роль другой исполнительнице от одного действия к другому.

Так, в партии Ширин в этот вечер зрители увидят Олесю Новикову, Елену Евсееву и Кристину Шапран. В партии Ферхада выступят Тимур Аскеров и Андрей Ермаков. Мехменэ Бану будут танцевать Екатерина Кондаурова, Виктория Терешкина и Анастасия Матвиенко.

Абдыев с 1971 по 1987 год был солистом Кировского (ныне Мариинского) театра. В его репертуар входили: Альберт, Зигфрид и Дезире, а также Базиль, Али Батыр и Абдерахман, партии в классических и в современных спектаклях.

Сейчас Абдыев занимается преподавательской деятельностью. Его воспитанники были отмечены двумя Гран-при и золотой медалью на Международном конкурсе артистов балета в Москве.

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