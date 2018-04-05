В Петербурге открывается фестиваль русскоязычных театров СНГ и Балтии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Международный театральный фестиваль "Встречи в России" стран СНГ и Балтии в 20-й раз открывается в четверг в Петербурге на площадке театра "Балтийский дом". Основной темой юбилейной встречи избрана русская классика и ее интерпретации ведущими русскоязычными театрами стран ближнего и дальнего зарубежья.

Девиз фестиваля "2:0 в нашу пользу!" напомнит всем участникам о предстоящем чемпионате мира по футболу, который летом пройдет в 11 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге.

"Программа составлена по произведениям русской классической литературы. Пушкин, Чехов, Гоголь, Достоевский, Хармс - это та "сборная", которая выигрывает всегда. Поэтому и с их помощью мы будем выигрывать еще долгие-долгие годы и не только на фестивале русских театров", - сказала корреспонденту ТАСС художественный директор театра-фестиваля "Балтийский дом" Марина Белева.

Она отметила, что зарубежные русские театры "стараются ставить русскую классику с учетом языка современного театра". Так поставлены "Демон" в Бишкекском театре имени Чингиза Айтматова (Киргизия), "Евгений Онегин" в Театре имени Максима Горького в Астане и "Ревизор" в еще одном русском театре Казахстана - из Караганды, который впервые участвует в фестивале. По фестивальной статистике именно в Казахстане насчитывается самое большое число русскоязычных театров в масштабах СНГ.

Свои новые спектакли, поставленные в том числе режиссерами из России, в течение фестивальной недели покажут театры их Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии. Особым проектом "Встреч" станет спектакль "Любить по-русски!" при участии молодых артистов из шести стран, которые приехали в Петербург за неделю до основной программы и провели репетиции под руководством режиссера и актера Леонида Алимова. Литературной основой спектакля станут известные монологи из классических произведений русских писателей.

Сплотить русские театры

За время существования фестиваля в нем приняли участие более 60 театров, было сыграно более 200 спектаклей. Стремление к преодолению изоляции, возникшей после распада СССР, привело к созданию в 2017 году Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Первый год работы этой общественной организации доказал, что идея объединения оказалась продуктивной. Сейчас в ассоциации состоят 49 театральных деятелей из 20 стран, и число желающих вступить в нее постоянно растет.

В дни фестиваля пройдет съезд ассоциации, на котором руководители, режиссеры и актеры русскоязычных театров обсудят итоги работы за прошедший год, примут участие в пленарном заседании, в презентациях проектов и фестивалей русскоязычных театров, а также узнают новые имена молодых режиссеров Санкт-Петербурга.

В 2008 году была учреждена ежегодная Премия имени народного артиста СССР Кирилла Лаврова, который был одним из основателей фестиваля. Премия его имени "За вклад в развитие театрального искусства" присуждается одному из театров-участников фестиваля.

Фестивалю "Встречи в России" оказывают поддержку Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Союз театральных деятелей России, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ.