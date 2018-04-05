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Концерты Эдиты Пьехи в Екатеринбурге и Челябинске перенесены, но не отменены

Культура
5 апреля, 9:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Ранее певицу госпитализировали в Санкт-Петербурге с обострением бронхита

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Эдита Пьеха

Эдита Пьеха

© Александр Демьянчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Концерты народной артистки СССР Эдиты Пьехи, которые должны были состоятся 7-9 апреля в Екатеринбурге и Челябинске, перенесены на более позднюю дату. Речи об отмене концертов не идет, сообщил в четверг ТАСС организатор концертов Пьехи в Челябинске и Екатеринбурге Леонид Барковский.

Ранее сообщалось, что эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге. По словам самой Пьехи, с обострением бронхита ее госпитализировали в городскую многопрофильную больницу № 2 в Учебном переулке Выборгского района Петербурга три дня назад. Сейчас, отметила певица, ей делают ингаляцию, лечат, и скоро она пойдет на поправку.

"Концерты Пьехи должны были состоятся 7 апреля в Екатеринбурге, а 9 апреля в Челябинске. Концерты будут перенесены на более позднюю дату, все билеты действительны, речи об отмене не идет. В течение двух-трех часов станет понятно, когда состоятся концерты Пьехи", - сказал Барковский.

Эдита Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса. В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", после чего основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".

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