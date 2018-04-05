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Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иванове 12 - 15 сентября

Культура
5 апреля, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По словам президента киносмотра Валерия Тодоровского, фестиваль даст возможность познакомиться с выходящими в этом году сериалами и станет площадкой сверки трендов в этом сегменте кинематографа

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фестиваль телесериалов "Пилот" впервые проведут в Иванове 12 - 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киносмотра.

"Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иванове с 12 по 15 сентября", - отметили в пресс-службе.

Президент киносмотра - кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

"Фестиваль не только даст зрителям возможность познакомиться с выходящими в этом году телесериалами, но и станет индустриальной площадкой сверки трендов в самом динамично развивающемся сегменте мирового кинематографа - сериалах", - привели в пресс-службе слова Валерия Тодоровского.

В попечительский совет фестиваля "Пилот" вошли советник президента России Владимир Толстой, российские продюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов. Конкурсную программу пока не объявили.

"Поручение о поддержке фестиваля дал в январе 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев в связи с обращением врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского", - отметили в пресс-службе.

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Персоны
Толстой, Владимир Ильич Бондарчук, Федор Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Тодоровский, Валерий Петрович Воскресенский, Станислав Сергеевич
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