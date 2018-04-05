Павел Деревянко озвучил злодея в новом фильме о Смешариках

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новый персонаж полнометражного анимационного фильма "Смешарики. Дежавю", выходящего в российский прокат 26 апреля, заговорит голосом актёра театра и кино Павла Деревянко. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГК "Рики".

Приключенческая комедия "Смешарики. Дежавю" - история о путешествиях любимых круглых героев во времени, в которой разбросанные по разным эпохам Смешарики встречаются с динозаврами Мезозоя, рыцарями Средневековья, отчаянными ковбоями Дикого Запада и обитателями Древнего Китая с одной целью - собрать всех друзей вместе и вернуться домой. В новых приключениях компанию известным персонажам Смешариков составляет целый ряд новых героев, отметили в пресс-службе.

"Одного из самых ярких новых персонажей фильма, отъявленного злодея Крота, не лишенного при этом харизматичности и чувства юмора, озвучил Павел Деревянко", - сказали в ГК "Рики".

"Агент Крот отчасти похож на меня, такой же трепетный и с большим рвением относящийся к своей работе, тем более, что это его первое дело. Он был стажером и вдруг стал агентом, в какой-то момент Кроту показалось, что он может стать лучшим работником месяца. Когда всё пошло не так, мой герой, конечно, совершенно выходит из себя, злится, устраивает истерику. В общем, практически как я", - приводит пресс-служба слова Деревянко.

В третьей части кинофраншизы о Смешариках создатели картины преподнесут зрителям и сюрприз: в фильме "Смешарики. Дежавю" персонаж Крош встретится со своим полным антиподом по имени Шорк, возникшим из-за временного парадокса.

Картину "Смешарики. Дежавю" производства Студии Компьютерной Анимации "Петербург" представляют Группа Компаний "Рики" и кинокомпания Art Pictures Studio в сотрудничестве с "Каропрокат", при поддержке Фонда кино и при содействии компании "Ростелеком".