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Бертман поставит оперу "Демон" в Барселоне в память о Хворостовском

Культура
5 апреля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Премьерная серия спектаклей пройдет с 23 апреля по 11 мая 2018 года

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Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман

Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман приступил к постановке оперы "Демон" Антона Рубинштейна в большом театре "Лисео" в Барселоне. Постановка будет посвящена памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщили в четверг в пресс-службе "Геликона".

Бертман и Хворостовский были близкими друзьями. Одним из их совместных проектов стала полуконцертная версия "Демона" на сцене Зала им. Чайковского в Москве в 2015 году.

"Были большие планы поставить оперу в Европе. Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, художественным руководителем театра "Лисео", моим давним другом, и она очень заинтересовалась проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить "Демона" с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но уход Дмитрия (Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни - прим. ТАСС) разрушил многие планы, мы ставим этот спектакль в память о нем", - процитировали в пресс-службе слова Бертмана.

Премьерная серия спектаклей "Демон" пройдет в каталонской столице с 23 апреля по 11 мая 2018 года. Проект создается совместно театром "Лисео", "Геликон-оперой", Государственным театром Нюрнберга и Национальной оперой Бордо.

По признанию режиссера, удалось собрать "удивительную команду постановщиков - команду друзей". Партитуру Рубинштейна озвучит музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников. Декорации и костюмы к спектаклю создаст австрийский художник Хартмут Шогхофер, световую партитуру "Демона" воплотит американец Томас Хазе. Над пластикой и сценическим движением актеров работает главный хореограф "Геликона" Эдвальд Смирнов.

Партию Демона исполнит Эгилс Силиньш, а в роли Ангела выступит Юрий Миненко. В постановке участвуют и другие певцы мирового уровня: Александр Цымбалюк (Князь Гудал), Асмик Григорян (Тамара), солисты "Геликона" Игорь Морозов (Князь Синодал) и Лариса Костюк (Няня).

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