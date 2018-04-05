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Машков, Ходченкова и Петров сыграют спецагентов в фильме "Герой"

Культура
5 апреля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В работе над картиной будут задействованы европейские и российские постановщики трюков, которым предстоит поставить сцены драк, перестрелок и экстремальных погонь

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Владимир Машков

Владимир Машков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков исполнят главные роли в остросюжетном фильме Карена Оганесяна "Герой", съемки которого начались в Риге. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании, занимающейся прокатом фильма.

"Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть, - зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им, - процитировали в пресс-службе Оганесяна. - Николай Куликов написал потрясающий сценарий, пропитанный не только интригами, но и иронией, что, на мой взгляд, ставит его на ступень выше привычных фильмов о секретных агентах. Ведь всегда интересно наблюдать за человеком, который даже в самых экстремальных ситуациях не теряет чувства юмора".

По сюжету Андрей (Александр Петров) 15 лет назад прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. Проект закрыли, а главный герой давно осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Однажды ему звонит его отец (Владимир Машков), которого Андрей считал погибшим, и сообщает, что его пытаются уничтожить неизвестные силы. Помогать главному герою выжить и найти отца будет его первая любовь - девушка Маша (Светлана Ходченкова), у которой во всем происходящем тоже есть свой интерес.

Производством картины занимается кинокомпания "Карго" при участии холдинга ВГТРК. В работе над проектом будут задействованы ведущие европейские и российские постановщики трюков, которым предстоит воплотить экшен-сцены, драки, перестрелки и экстремальные погони. "Кроме того, запланирована сложнейшая, но невероятно эффектная трюковая сцена с полетами на вингсьютах, для которой будут привлечены профессиональные спортсмены и каскадеры", - отметили в компании.

На счету режиссера Карена Оганесяна такие картины, как "Жизнь впереди", "Подарок с характером", "Домовой". Сценарист "Героя" Николай Куликов является соавтором фильмов "Я худею", "Движение вверх", "Экипаж" и "Легенда №17".

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