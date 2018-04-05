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Путин вручит 6 апреля премии молодым деятелям культуры и искусства

Культура
5 апреля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Церемония была запланирована на 26 марта, но ее пришлось перенести из-за трагедии в Кемерове.

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 6 апреля в Кремле наградит премиями главы государства молодых деятелей культуры, а также вручит премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Эта церемония была запланирована на 26 марта, но была перенесена из-за трагедии в Кемерове.

Лауреатами президентских премий за 2017 год стали шесть человек. Премии для молодых деятелей культуры присуждены: мультипликатору Дине Великовской - за вклад в развитие отечественного анимационного искусства; начальнику отдела музейной деятельности музея-заповедника "Дивногорье" Софье Кондратьевой - за создание и реализацию инновационных музейных проектов; солисту Большого театра Денису Родькину - за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.

Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали: художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер - за просветительскую деятельность; композитор Алексей Рыбников - за вклад в развитие отечественного музыкального искусства; директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев - за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом" и создание театра "Пиано".

Премия президента РФ для молодых деятелей культуры была учреждена в 2011 году, она присуждается гражданам в возрасте до 35 лет "за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских культурных проектов". В свою очередь, президентская премия в области литературы и искусства за детские и юношеские произведения, учрежденная в 2013 году, присуждается "за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско- патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества".

Для каждой премии установлены три номинации в размере 2,5 млн рублей каждая.

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