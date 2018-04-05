Эдита Пьеха планирует в день рождения дать концерт в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха планирует дать концерт в Санкт-Петербурге в день своего рождения - 31 июля, сообщила она ТАСС.

Артистка находится в больнице с обострением бронхита. Из-за болезни ей пришлось перенести намеченные на апрель выступления в Екатеринбурге и Челябинске. "У меня есть традиция - выступать в Петербурге с концертом в день своего рождения, и я надеюсь, что поправлюсь к тому времени и традиции не нарушу", - сказала Пьеха.

Концертный директор певицы Нина Чувашева рассказала ТАСС, что в нынешнем году Пьеха принимала участие в концерте памяти композитора Сергея Касторского, песни которого входят в ее репертуар, выступила на юбилейном вечере композитора Александра Морозова в Большом концертном зале "Октябрьский", пела в Театре эстрады на юбилейном концерте заслуженного артиста России Николая Поздеева. По поводу дальнейших гастрольных планов она сообщила, что "предложения есть, в том числе и на 9 мая".

Эдита Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса. В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом "Дружба", после чего создала собственный ансамбль. В репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Огромное небо", "Как молоды мы были", "Так уж бывает", "Семейный альбом".